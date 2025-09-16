■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードル決勝で13秒18（-0.3）をマークし、日本人最高位タイとなる5位入賞を果たした村竹ラシッド（23、JAL）は、レース後号泣し悔しさを隠せなかった。レース後、村竹は「何が足りなかったんだろうなって」と号泣し言葉を詰まらせた。「何が今まで間違ってたんだろうなってちょっとやっぱりパリ五輪が終わっ