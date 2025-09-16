Base Ball Bearの小出祐介が主宰するバンド material clubが、初となるビルボードライブ東京公演を11月26日に開催する。 （関連：material clubでトライし続ける小出祐介を観る楽しさ5人の素晴らしい演奏に触れた初ツアー東京公演） material clubは、2018年、制作パートナーにaccobin（ex.チャットモンチー）を迎え、DTMを中心に作り上げた1stアルバム『マテリアルクラブ』をリリー