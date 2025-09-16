ハンドボールの国内リーグ「リーグＨ」レギュラーシーズン第２節、熊本ビューストピンディーズは15日、ホームの山鹿市総合体育館でリーグの初代女王・ブルーサクヤ鹿児島と対戦しました。 初戦は見事快勝だったピンディーズ。昨年の女王•鹿児島との九州ダービーとなった試合には、1500人の観客が集まりました。ピンディーズは序盤