『KOICHI DOMOTO』名義による堂本光一さん（46）の最新アルバム『RAISE』が、16日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で1位に輝きました。本作は「気持ちを高める」、「盛り上げる」、「励ます」といった意味を持つ“RAISE”を冠して、『A new step forward（新たな一歩）』をテーマに制作。リード曲の『The beginning of the world』を筆頭に、人生を鼓舞するようなエンターテインメントを突き詰めた楽曲が収録されてい