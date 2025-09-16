◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害の決勝が行われ、村竹ラシッド（ＪＡＬ）の激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会アンバサダーを務める女優・今田美桜が感動の涙を流した。準決勝３組で２位、全体３位で決勝進出を決めた昨年のパリ五輪５位入賞の村竹は最後までメダル争いを展開も１３秒１８で５位。惜しくも同種目史上初のメダルを逃した。村竹の激走を見届けた今田は「途中までは本当に（