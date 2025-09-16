◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子４００メートル準決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は３組で、４４秒５３の２位で決勝（１８日午後１０時１０分）進出を決めた。３００メートル通過は７位だったが、残り１００メートルで５人をごぼう抜きした。この種目で日本勢が準決勝を突破した選手は、前回の東京開催の１９９１年大会の９１年の高野進（７位入賞）以来、３４年ぶりの快挙となった。後半追