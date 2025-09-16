自民党の小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は１６日、記者会見を開き、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への立候補を正式に表明した。現役世代支援のための所得税の「定率減税」の実施や、消費税減税を将来的な選択肢とする考えを示した。林芳正官房長官（６４）は１６日、国会内で記者団に「党をリードし、この国のかじ取りをしていきたい」と語り、出馬の意向を表明した。小林氏は国会内での記者会見で「党に対す