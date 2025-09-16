Image: Amazon 米Amazonがメディア向けに招待状を送付。9月30日、ニューヨークにて、新製品の発表会が開催されることがわかりました。フルカラーKindleに新モデル？Amazonのハードウェアといえば、デジタルアシスタントAlexaの主戦場であるスマートスピーカーのEchoシリーズ。これにディスプレイがついたスマートホームのハブ的立ち位置のEcho Showシリーズ。Fireタブレット、Fire TVスティ