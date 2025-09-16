東京ディズニーシーでは17日から11月2日までディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにしたイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』が初めて開催されます。この新イベントで新たに始まったアトモスフィア・エンターテイメントを取材しました。今年から新たにロストリバーデルタで開催されるイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』。メキシコの『死者の日』を舞台にミュージシャンを夢見るギターの天才少年・主人