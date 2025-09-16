news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「"車止めポール"窃盗相次ぐ40か所で110本以上」のニュースについてお伝えします。◇◇◇被害にあったのは宮城県仙台市の閑静な住宅街。記者リポート「赤いコーンが代わりに立てられています。車止めのポールが引き抜かれて無くなってしまっています」仙台市によりますと先月、金属製の車止めポールがあわせて14本なくなっていたことがわかりました。■近隣住民「いろんなところで