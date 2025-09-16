■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子走高跳の決勝が行われ、瀬古優斗（27、FAAS）が2m20で10位、赤松諒一（30、SEIBU PRINCE）が2m24で8位、2大会連続の入賞。優勝はH.カー（29、ニュージーランド）、パリオリンピック™に次いで世界陸上でも金メダルを獲得した。男子走高跳の決勝、日本勢が世界選手権の決勝に複数人進出するのは史上初めて、世