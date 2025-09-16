「陸上・世界選手権」（１６日、国立競技場）日本陸連は１５日に行われた男子３０００メートル障害で８位に入り、２大会連続入賞を果たした三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝がメダル争いを繰り広げた中、最後の直線で他の選手と接触して失速した場面について、日本チームとして審判長に抗議を行い、棄却されていたことを発表した。「その後、規定に基づき上訴を行いましたが、こちらも認められませんでした」と説明。競技結