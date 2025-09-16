丸美屋食品工業（東京都杉並区）が、人気キャラクター「ちいかわ」を採用した「期間限定 ちいかわカップスープ＜じゃがいものポタージュ＞＜かぼちゃのポタージュ＞」を10月9日から期間限定で発売します。じゃがいものポタージュは、ジャガイモとチキンのうまみが溶け込んだクリーミーでコクのあるポタージュが味わえます。一方のカボチャのポタージュは、カボチャがたっぷり溶け込んだ、クリーミーでコクのあるポタージュに仕