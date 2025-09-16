news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「路面電車と衝突しバス大破、電車は脱線し一時運休」のニュースについてお伝えします。◇◇◇岡山市で前方部分が原形をとどめないほど大破した路線バス。一方、路面電車は脱輪しています。周囲には、割れたガラスの破片などが散乱しています。15日午後8時半ごろ岡山市中心部の交差点で右折しようとした路線バスと反対側から直進してきた路面電車が衝突。バスの乗客の56歳の男性と