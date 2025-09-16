プレミアリーグ第4節のマンチェスター・ダービーに0-3と敗れたマンチェスター・ユナイテッド。これで1勝1分2敗の14位となり、まだリーグ序盤ながら早くも黄信号が点っている。アモリムはプレミアリーグで就任以来31試合を戦い、31ポイントしか獲得できていないことになる。そのうち16試合で敗北している。全コンペティションを合わせても、勝率は36.2％と非常に低い。近年、マンチェスター・ユナイテッドはさまざまな指揮官に率い