◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害の決勝が行われ、村竹ラシッド（ＪＡＬ）の激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が大興奮した。準決勝３組で２位、全体３位で決勝進出を決めた昨年のパリ五輪５位入賞の村竹は最後までメダル争いを展開も１３秒１８で５位。惜しくも同種目日本勢初のメダルを逃した。村竹の表情を見届けた織田は「厳しいね〜」