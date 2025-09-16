◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第１節町田１―１ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）初出場の町田は、初戦となったホームでＦＣソウル（韓国）と１―１で引き分けた。日本代表の米国遠征から帰還した２３歳が大仕事をやってのけた。右ウィングバックで先発したＤＦ望月ヘンリー海輝は０―１の後半３５分、ＭＦ下田北斗の左クロスからＦＷ藤尾翔太が