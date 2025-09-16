ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村7」はベスト6が出そろった。準優11R。シリーズリーダーの高橋竜矢（27＝広島）が圧巻の逃げを披露。これでイン戦15連勝をマークするとともに、優勝戦の絶好枠を手にした。相棒66号機は前節・下條雄太郎が優勝したように、かなりレベルが高い。ただ、完璧に仕上げて優勝戦へと臨む構え。「（準優では）そんなに変わらなかった。回ってきているのか、伸びが落ちてバランス