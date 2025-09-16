秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁（ひさひと）さまは１６日夜、東京都新宿区の国立競技場を訪れ、陸上の世界選手権東京大会の競技を観戦された。お二人で公的な活動に臨むのは、２０１９年１２月に都内で開かれた「少年の主張全国大会」に出席されて以来約６年ぶり。お二人は午後９時頃、貴賓席に着き、男子走り高跳びや男子ハンマー投げの決勝に臨む選手らに拍手を送られた。