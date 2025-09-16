秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまが、姉弟で「世界陸上」を観戦されました。おふたりだけで公的な場に臨まれるのは6年ぶりです。【写真を見る】佳子さまと悠仁さま姉弟で「世界陸上」観戦選手に手拍子…喜んで拍手される姿もおふたりだけで公の場は6年ぶりきょう（16日）、佳子さまと悠仁さまが「東京2025世界陸上競技選手権大会」のイブニングセッションを観戦されました。世界陸上は1991年以来34年ぶりの東京開催