アーセナルに所属するスペイン代表GKダビド・ラヤが15日、翌日に控えたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアスレティック・ビルバオ戦に向けた前日会見に出席。アーセナル移籍を決めた背景を振り返り、アーセナルの選手としての信念を持って、CLの舞台に挑むことを誓った。UEFA（欧州サッカー連盟）の公式HPが、同選手のコメントを伝えている。2023年夏、ブレントフォードからアーセナルに加わったラヤは、加