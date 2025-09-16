映画「明日に向って撃て！」などで知られるアメリカを代表する俳優、ロバート・レッドフォードさんが亡くなりました。89歳でした。複数の現地メディアによると、レッドフォードさんは16日、ユタ州の自宅で亡くなりました。レッドフォードさんは、1969年に公開され、アカデミー賞を受賞した映画「明日に向って撃て！」で主人公の銀行強盗のひとりを演じて一躍注目を浴び、1973年公開の「スティング」などでの出演でハリウッドスター