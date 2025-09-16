「2025ミスユニバーシティ日本大会」が16日、東京・ホテル雅叙園東京で行われた。同大会は、日本で唯一の全国版ミスキャンパスで、「今できること」をスローガンに次世代のオピニオンリーダーとなる女子大学生の発掘を目的とする。全国の総応募者3000人以上の中から選ばれたファイナリスト28人が登場。自身の強みや実現したい目標を話すスピーチ審査や、ドレスを着てのパフォーマンスを見る審査、審査員からの質問に答える最終審査