イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区のガザ市へ地上作戦を開始したことを受け、国連人権高等弁務官は16日、イスラエルに対し「大虐殺を今すぐにやめるべきだ」と訴えました。イスラエルがガザ地区の中心都市・ガザ市への地上作戦を開始したことを受け、国連人権高等弁務官のボルカー・ターク氏は16日、スイスで会見を行い、「この大虐殺を今すぐにやめるべきだ。女性や栄養失調の子ども、障がいのある人たちが再びこのような攻