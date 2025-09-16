「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）昨夏のパリ五輪５位で、日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８で５位に終わり、世界陸上同種目日本人初のメダルはならなかった。日本勢２大会連続の５位入賞となった。好スタートから終盤までメダル争いに加わったが、ゴール手前で競り負ける形となった。電光掲示板で５位を確認すると、トラックに大の字に倒れ込んで悔しさを