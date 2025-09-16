Image: NASA Goddard Space Center 宇宙の歴史がひっくりかえる？先日、LIGOことレーザー干渉計重力波観測所にて、スティーヴン・ホーキング博士がかつて提唱したブラックホール同士の合体に関する予測が正しかったことが証明されました。その結果、原始ブラックホールを観測する手がかりを得られたのだとか。Physical Review Letters誌にて掲載された論文によると、今後10年以内にブラック