◆陸上世界選手権（16日、東京・国立競技場）男子１１０メートル障害の決勝が行われ、昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は13秒18で5位入賞を果たした。この種目で日本勢初となるメダルこそならなかったが、激走で国立競技場を沸かせた。今季は安定して好タイムを連発。世界最高峰のダイヤモンドリーグでも上位を争う第一人者となった。8月16日のナイトゲームズ・イン福井で12秒92（追い風0・6メートル）。日本選