陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子１１０メートル障害の決勝が行われ、昨年のパリ五輪で５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５位入賞した。優勝は１２秒９９のコーデル・ティンチ（アメリカ）。世界選手権でのこの種目では、２０２３年の前回ブダペスト大会の泉谷駿介（住友電工）の５位と並び、日本勢が２大会連続の入賞を果たした。この日の準決勝を全体で３番目の１３秒１７で通過して、日本史上初のメ