GENERATIONSの片寄涼太さん（31）が15日、映画『By 6 am夜が明ける前に』（10月3日公開予定）の完成披露試写会に、主演の武田梨奈さん（34）らと共に登場。アクション映画挑戦への思いを明かしました。映画は元特殊急襲部隊（通称SAT）の隊員にして現在は主婦、6歳の娘を持つ武田さん演じる主人公・長瀬綾が、娘が眠ってから“朝6時”までの間だけ捜査に協力し犯罪組織と壮絶な戦いを繰り広げていくクライムアクション作品となっ