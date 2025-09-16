◇パ・リーグロッテ3―7オリックス（2025年9月16日京セラD）ロッテのドラフト1位・西川がプロ初盗塁を記録した。「2番・左翼」で先発出場、3―7の9回2死から遊撃内野安打で出塁し、続く寺地の3球目に二盗に成功した。4点差あったこともあり、西川自身は「あれ、盗塁ついたっすか？」と驚いたようで、「大塚さんに行けって言われたんで。そこは思い切っていきました」と振り返った。この日は4打席目まで無安打だったが