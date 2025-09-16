記録的大雨で被災した熊本市の下水道処理施設は来年、2026年の梅雨の時期までに復旧する方針です。熊本市中央区の坪井ポンプ場は、8月の記録的大雨で電気設備が浸水して故障し、一時、排水ができなくなりました。 16日の市議会で、熊本市は、ポンプ場の電気設備部分が30センチほど浸水したことを説明し、かさ上げなどの復旧工事を来年の梅雨の時期までに終える方針を明らかにしました。 また熊本市は、自家用車やバイクが被