陸上の世界選手権４日目（世界陸上＝１６日、東京・国立競技場）、男子１１０メートル障害決勝が行われ、２０２４年パリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５位入賞を果たした。期待された日本人初の表彰台こそ逃したが、力走で大観衆を魅了した。レース後、村竹は悔しさから大号泣。「何が足りなかったんだろうなって…。何が間違ってたんだろうなって…ちょっと…。パリ（五輪）からの１年間、本気で練習して。