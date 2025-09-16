中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月16日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は16日の記者会見で、中国の黄岩島海域に同日不法侵入したフィリピン船が中国船へ故意に衝突したとの中国海警局の発表を受け、フィリピンは権利侵害と挑発を直ちにやめるべきだと表明、自らの合法的権益を守る中国の断固たる決意に挑戦してはならないと強調した。林氏は次のように述べた。黄岩島は中国の固有領土である。