きょうの為替市場、全体的にドル売りが優勢となる中、ドル円は１４６円台に値を落としている。先ほど発表の８月の米小売売上高が予想を上回り、好調な米個人消費を示したことから、１４７円台に買い戻される場面も見られたものの上値は重い。 本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ているが、下放れる展開。ただ、全体的な流れに変化はなく、１００日線と２００日線の間でのレンジ取引が続いており、膠着した展開となって