■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードル決勝が行われ、村竹ラシッド（23、JAL）は13秒18をマークし、5位入賞を果たした。メダルまで0秒06届かずも、23年世界陸上ブダペストで泉谷駿介（25、住友電工）の5位に並ぶ日本人最高位タイでの入賞を果たした。準決勝の走りから約1時間15分が経過した午後10時10分過ぎ、村竹がスタートレーンに姿を現