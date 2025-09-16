映画「明日に向って撃て！」「スティング」に主演、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米西部ユタ州の自宅で死去した。89歳だった。死因は不明。米カリフォルニア州サンタモニカ生まれ。1969年の映画「明日に向って撃て！」でポール・ニューマンと共演し、一躍スターとなった。「スティング」や「追憶」「愛と哀しみの果て」などに出演し世界的な人気俳優となった。監督デビュー作となった80