◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５着となった。この日行われた準決勝では１３秒１７の３組２着で、決勝進出を決めていた。選手紹介時には左手を胸の前で掲げるポーズを披露。漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の第６部に登場する「エンリコ・プッチ」の「ジョジョ立ち」で決めた。Ｘでは準決勝後に「決勝のポーズは何かな」な