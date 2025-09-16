１０日、ラスアルハイマ首長国にある航空クラブで飛行展示を行う、小鵬匯天のｅＶＴＯＬ「陸地航母」。（ラスアルハイマ＝新華社配信）【新華社ラスアルハイマ9月16日】アラブ首長国連邦（UAE）を構成する七つの首長国の一つであるラスアルハイマはこのほど、中国の電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車傘下の広東匯天航空航天科技（小鵬匯天）が開発した電動垂直離着陸機（eVTOL）「陸地航母」（X3−F）に対し特別飛行許可証を