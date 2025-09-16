◇陸上世界選手権東京大会第4日●（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5着となり、日本勢同種目初のメダルはならなかった。＜村竹アラカルト＞☆生まれとサイズ2002年（平14）2月6日生まれ、千葉県松戸市出身の23歳。1メートル79。☆競技歴小学5年で陸上を始め、最初の専門は走り幅跳び。松戸一中から本格的に110メート