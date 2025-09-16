◇陸上世界選手権東京大会第4日男子110メートル障害決勝（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5位に終わり、日本勢同種目初のメダルを逃した。インタビューでは大粒の涙を流した。「何が足りなかったんだろうなって」と声を絞り出すと、「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違ってたんだろうなって…ちょっと…。パリ