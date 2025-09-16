◇パ・リーグオリックス7―3ロッテ（2025年9月16日京セラD）連敗を4でストップしたオリックス・岸田監督は先制弾の西野とともに、7月16日楽天戦以来の6勝目を挙げた先発・田嶋の“変化”を評価した。「（初回から）飛ばしていましたね。テンポも良かった。久しぶりに最初から飛ばしたんで、ちょっと疲れはあったかも分からないですけど。最後はピンチを招きましたけど、立ち上がりがよかった」今回の登板に際し、田嶋