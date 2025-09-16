◇パ・リーグロッテ3―7オリックス（2025年9月16日京セラD）ロッテは先発の木村が5回95球を投げ、7安打7失点（自責5）。2回に西野に先制2ランを浴びるなど3点を失い、4回に3点、5回にも1点と失点を重ねた。高卒2年目の右腕は「試合前は真っ直ぐでカウントを取って進めたいと思っていたんですが、なかなか、それができなくて変化球もボールになってストライクが取れず自分で自分の投球を苦しめているような感じがしました