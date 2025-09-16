news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トランプ氏が“麻薬船”攻撃命令ベネズエラ大統領『侵略行為だ』…」のニュースについてお伝えします。◇◇◇今月15日、海に浮かぶ1隻の小型船。次の瞬間・・・船が黒煙を上げ、爆発、炎上。これはアメリカのトランプ大統領が自身のSNSで公開した映像です。今月15日、アメリカに向かっていたベネズエラの麻薬密輸船をアメリカ軍が攻撃。3人のテロリストを殺害したといいます。「