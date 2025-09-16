国連人権理事会が設置した調査委員会は16日、2023年以降にイスラエルがパレスチナ自治区ガザで行った作戦がジェノサイド＝大量虐殺にあたると認定しました。国連 調査委員会ピレイ委員長「ガザにおけるパレスチナ人への攻撃が続く中、イスラエル政府の目的は極めて明白である。委員会はこれをジェノサイドと認定する」国連人権理事会の調査委員会は報告書で、イスラエルが2023年10月以降のパレスチナ自治区ガザへの攻撃にお