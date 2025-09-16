■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子1500m決勝が行われ、世界記録保持者のF.キピエゴン（31、ケニア）が、一度も先頭を譲ることなく、3分52秒15で大会3連覇を達成した。スタートから F.キピエゴン（31、ケニア）が先頭に立ち、レースを引っ張る展開。残り2周に入ってもトップをキープ、ラスト1周に入りペースが上がり、キピエゴンが独走。2位の選手を