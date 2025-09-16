移籍マーケットは9月1日をもって締切を迎えたものの、所属クラブがない選手についてはまだ登録が可能である。しかも移籍金を支払う必要はなく、すぐにチームに引き入れることができる。今回は『OPTA』がピックアップした「まだ賢明な補強になる可能性がある5名のフリーエージェント」をご紹介する。ハキム・ジヤシュハキム・ジヤシュの最高のプレーを実際に見たのは随分前のことかもしれないが、彼の才能については誰もが認めてい