陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子４００メートルの準決勝が行われ、１４日の予選で４４秒４４の日本新記録を作った中島佑気ジョセフ（富士通）が、３組２位の４４秒５３で決勝進出を決めた。この種目での日本勢の決勝進出は１９９１年の東京大会で７位となった高野進さん以来、３４年ぶり。決勝は１８日に行われる。準決勝は３組に分かれ、各組上位２人と、３位以下で全体のタイム上位２人が決勝に進んだ。中島はスタ