西武グループのプリンスホテルはアメリカのライフスタイルホテルブランド「エースホテル」を買収すると発表しました。エースホテルはアメリカ・シアトルで誕生、「その土地の文化との共生」を掲げ、地域の文化や歴史に根ざしたデザイン、アート、音楽、料理などにこだわり、滞在そのものを楽しむホテル＝ライフスタイルホテルを全世界の8か所で展開しています。プリンスホテルはエースホテルの全株式を9月中に取得し、取得額は130