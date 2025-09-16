この漫画は、小森うに(＠uni.comori)さん夫婦が5年半通った不妊治療クリニックを卒業するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『5年半待ったトツキトオカ』第7話をごらんください。 うにさん夫婦は、両親に最後の不妊治療が成功して、赤ちゃんの心拍まで確認できたことを伝えました。すると普段はあまり感情を表に出さない父親まで一緒に号泣してくれました。 ©uni.comori