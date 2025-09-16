この物語は、翌年に出産を控えたマイ一家が、念願のマイホームに引っ越した直後に地域の組合長に任命され、手探り状態で組合長の仕事をすることになった、作者・みぃ子(@miico_no_kurashi)さんの実体験を元にしたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『引っ越し直後に組合長を押し付けられた！』第2話をごらんください。 無事に引っ越しを終えたマイが荷ほどきをしていると、インターホンが